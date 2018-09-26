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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Генгам
Ним - Генгам: обзор матча 26 сентября 2018
Ним
26.09.2018, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Генгам
Желтая карточка
М. Диалло
87'
Желтая карточка
Г. Пакье
82'
Желтая карточка
Л. Ландре
67'
58'
Желтая карточка
К. Кербра
45'
+1
Желтая карточка
М. Тюрам
32'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
5
Мустафа Диалло
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Клеман Депрес
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
3
Мигель
4
Ландре
14
Либой
29
Пакье
5
Диалло
14
Бобишон
99
Буанга
20
Рипар
9
Гийом
17
Бозок
3-3-2-1-1
1
Юнссон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
93
Траоре
8
До
15
Сорбон
17
Дидо
10
Бенезе
10
Бляс
9
Тюрам
Остались в запасе
Ним
Генгам
22
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ним - Генгам
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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