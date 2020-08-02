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Антонино Барилла
Статистика
Антонино Барилла - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1988 (38)
#20 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
20
1
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
3 : 4
02.08.2020
Парма
1' - 90'
52, 67'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 2
28.07.2020
Аталанта
1' - 83'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
25.07.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 1
22.07.2020
Наполи
62' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2 : 3
19.07.2020
Сампдория
63' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3 : 1
15.07.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 2
12.07.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2 : 1
08.07.2020
Парма
1' - 63'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 2
05.07.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 2
01.07.2020
Парма
1' - 46'
6'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
28.06.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 4
23.06.2020
Парма
68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 1
20.06.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
09.02.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
19.01.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
5 : 0
06.01.2020
Парма
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 1
22.12.2019
Брешиа
1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
14.12.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
0 : 1
08.12.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0 : 1
01.12.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 2
24.11.2019
Парма
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
10.11.2019
Рома
Был в запасе
75'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1 : 1
03.11.2019
Парма
68' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0 : 1
29.10.2019
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
2 : 2
26.10.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
5 : 1
20.10.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 0
05.10.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 2
30.09.2019
Торино
1' - 66'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
1 : 0
25.09.2019
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 0
22.09.2019
Парма
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1 : 3
01.09.2019
Парма
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
24.08.2019
Ювентус
1' - 85'
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