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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 28 июля 2020
Парма
28.07.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
43'
Д. Кулушевски
70'
Р. Малиновский
84'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
85'
Замена
А. Тамез
️️️️
А. Гомес
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Гомес
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
83'
Замена
С. Якопони
️️️️
А. Барилла
83'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Капрари
79'
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
Замена
Я. Карамо
️️️️
Жервиньо
67'
60'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Кальдара
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Б. Шутало
Желтая карточка
Ю. Куцка
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
43'
36'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
М. Дармиан
19'
6'
Желтая карточка
Б. Шутало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Марк Косновски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-4-1-1
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
55
Дермаку
36
Дармиан
33
Куцка
21
Кулушевски
20
Барилла
27
Куртич
27
Жервиньо
10
Капрари
3-3-1-1-2
95
Голлини
23
Кальдара
44
Шутало
19
Паломино
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
27
Жервиньо
14
Карамо
14
Карамо
27
Жервиньо
20
Барилла
2
Якопони
2
Якопони
20
Барилла
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
10
Капрари
26
Силигарди
26
Силигарди
10
Капрари
19
Паломино
33
Хатебур
33
Хатебур
19
Паломино
44
Шутало
6
Джимсити
6
Джимсити
44
Шутало
10
Гомес
61
Тамез
61
Тамез
10
Гомес
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
23
Кальдара
10
Муриэль
10
Муриэль
23
Кальдара
Остались в запасе
Парма
Аталанта
40
Ботонд Балог
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
18
Марк Косновски
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
21
Якопо Да Рива
ЦП
3
Родриго Гут
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Ботонд Балог
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
18
Марк Косновски
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
21
Якопо Да Рива
ЦП
3
Родриго Гут
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Эннио Тардини
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