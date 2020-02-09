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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 09 февраля 2020
Парма
09.02.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
41'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
Желтая карточка
Б. Алвеш
90'
+1
Желтая карточка
Д. Капрари
67'
58'
Желтая карточка
Л. Лейва
56'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ю. Куцка
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-1-3-2
91
Коломби
2
Якопони
5
Гальоло
22
Алвеш
36
Дармиан
16
Бругман
27
Куртич
33
Куцка
23
Эрнани
14
Корнелиус
10
Капрари
4-2-2-2
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
4
Патрик
15
Ачерби
6
Лейва
16
Пароло
18
Альберто
24
Джони
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Парма
Лацио
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Парма - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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