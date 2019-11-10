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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 10 ноября 2019
Парма
10.11.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Рома
68'
М. Спрокати
90+3'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Эрнани
90'
+3
78'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Эрнани
76'
Желтая карточка
А. Барилла
75'
ГОЛ! 1:0!
М. Спрокати
Пас отдал
Р. Гальоло
68'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
24'
11'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
55
Дермаку
2
Якопони
5
Гальоло
36
Дармиан
23
Скоццарелла
33
Куцка
21
Кулушевски
23
Эрнани
27
Жервиньо
14
Корнелиус
3-2-2-2-1
13
Лопес
17
Фасио
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
37
Спинаццола
17
Верету
10
Дзаньоло
15
Пасторе
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Парма
Рома
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Парма - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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