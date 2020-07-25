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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Парма
Брешиа - Парма: обзор матча 25 июля 2020
Брешиа
25.07.2020, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Парма
62'
Д. Дессена
59'
М. Дармиан
81'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Парма
Желтая карточка
А. Папетти
90'
+2
Замена
А. Гецци
️️️️
А. Семприни
88'
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Л. Силигарди
Замена
Б. Мартелла
️️️️
Н. Спалек
79'
76'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Жервиньо
70'
Замена
Б. Алвеш
️️️️
Д. Капрари
69'
Замена
М. Спрокати
️️️️
С. Якопони
69'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
В. Лорини
Замена
А. Папетти
️️️️
Д. Гастальделло
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дессена
Пас отдал
Э. Торрегросса
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Дармиан
Пас отдал
Д. Кулушевски
57'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
А. Матею
45'
Желтая карточка
Д. Дессена
29'
Желтая карточка
Э. Торрегросса
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Энрико Альфонсо
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-1-4-2
22
Андреначчи
37
Матею
5
Гастальделло
29
Семприни
16
Тонали
17
Жмрхаль
97
Спалек
24
Мангравити
27
Дессена
92
Торрегросса
97
Айе
4-4-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
2
Якопони
55
Дермаку
16
Лорини
27
Куртич
33
Куцка
21
Кулушевски
33
Грасси
27
Жервиньо
10
Капрари
29
Семприни
16
Гецци
16
Гецци
29
Семприни
5
Гастальделло
66
Папетти
66
Папетти
5
Гастальделло
97
Спалек
87
Мартелла
87
Мартелла
97
Спалек
16
Лорини
3
Пеццелла
3
Пеццелла
16
Лорини
10
Капрари
22
Алвеш
22
Алвеш
10
Капрари
2
Якопони
93
Спрокати
93
Спрокати
2
Якопони
27
Жервиньо
45
Инглесе
45
Инглесе
27
Жервиньо
33
Куцка
26
Силигарди
26
Силигарди
33
Куцка
Остались в запасе
Брешиа
Парма
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
Главный тренер
Диего Лопес
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Брешиа - Парма
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Лоренцо Маджони
Стадион:
Марио Ригамонти
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