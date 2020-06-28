Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 28 июня 2020
Парма
28.06.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Интер
15'
Жервиньо
84'
С. де Врей
87'
А. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
90'
+3
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
Я. Куртич
89'
89'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Л. Мартинес
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Бастони
Пас отдал
В. Мозес
Замена
М. Дармиан
️️️️
В. Лорини
87'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Жервиньо
86'
Красная карточка
Ю. Куцка
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
С. де Врей
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
В. Реджини
️️️️
К. Дермаку
77'
73'
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Годин
71'
Желтая карточка
Д. Годин
69'
Красная карточка
Т. Берни
69'
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
69'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Эриксен
Замена
Эрнани
️️️️
М. Скоццарелла
55'
49'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
Ю. Куцка
49'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
46'
Желтая карточка
К. Дермаку
30'
27'
Желтая карточка
Л. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Ю. Куцка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Эрнани
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
55
Дермаку
22
Алвеш
5
Гальоло
16
Лорини
23
Скоццарелла
33
Куцка
27
Куртич
21
Кулушевски
27
Жервиньо
14
Корнелиус
4-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
2
Годин
6
де Врей
3
Бираги
87
Кандрева
21
Гальярдини
23
Барелла
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
55
Дермаку
13
Реджини
13
Реджини
55
Дермаку
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
16
Лорини
36
Дармиан
36
Дармиан
16
Лорини
27
Жервиньо
16
Бругман
16
Бругман
27
Жервиньо
23
Скоццарелла
23
Эрнани
23
Эрнани
23
Скоццарелла
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
2
Годин
95
Бастони
95
Бастони
2
Годин
10
Мартинес
6
Валеро
6
Валеро
10
Мартинес
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
24
Эриксен
4
Санчес
4
Санчес
24
Эриксен
Остались в запасе
Парма
Интер
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Интер
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Интер
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+