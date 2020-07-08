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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 08 июля 2020
Рома
08.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Парма
43'
Г. Мхитарян
57'
Ж. Верету
9'
Ю. Куцка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
Желтая карточка
Р. Ибаньес
90'
+6
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Г. Мхитарян
90'
87'
Замена
М. Спрокати
️️️️
Жервиньо
87'
Замена
М. Скоццарелла
️️️️
Эрнани
85'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
83'
81'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Г. Мхитарян
78'
Желтая карточка
А. Диавара
71'
Замена
А. Коларов
️️️️
Б. Перес
67'
63'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Барилла
ГОЛ! 2:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Г. Мхитарян
57'
Желтая карточка
Б. Перес
49'
46'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Корнелиус
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Перес
43'
Желтая карточка
Б. Кристанте
9'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
3
Ибаньес
23
Манчини
24
Диавара
22
Мхитарян
33
Перес
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-4-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
3
Пеццелла
2
Якопони
33
Куцка
20
Барилла
21
Кулушевски
23
Эрнани
27
Жервиньо
14
Корнелиус
33
Перес
11
Коларов
11
Коларов
33
Перес
22
Мхитарян
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
22
Мхитарян
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
20
Барилла
14
Карамо
14
Карамо
20
Барилла
23
Эрнани
23
Скоццарелла
23
Скоццарелла
23
Эрнани
14
Корнелиус
27
Куртич
27
Куртич
14
Корнелиус
27
Жервиньо
93
Спрокати
93
Спрокати
27
Жервиньо
21
Кулушевски
10
Капрари
10
Капрари
21
Кулушевски
Остались в запасе
Рома
Парма
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Парма
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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