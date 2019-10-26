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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 26 октября 2019
Интер
26.10.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Парма
23'
А. Кандрева
51'
Р. Лукаку
26'
Я. Карамо
30'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
90'
Желтая карточка
М. Дармиан
88'
Желтая карточка
Л. Сепе
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Кандрева
51'
Желтая карточка
А. Кандрева
44'
30'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
Пас отдал
Я. Карамо
26'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карамо
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
23'
Желтая карточка
Н. Барелла
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
4-1-3-2
1
Ханданович
3
Бираги
95
Бастони
2
Годин
37
Шкриньяр
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Барелла
87
Кандрева
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-3-2
55
Сепе
36
Дармиан
55
Дермаку
2
Якопони
5
Гальоло
23
Скоццарелла
21
Кулушевски
23
Эрнани
33
Куцка
14
Карамо
27
Жервиньо
Остались в запасе
Интер
Парма
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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