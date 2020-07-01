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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Парма
Верона - Парма: обзор матча 01 июля 2020
Верона
01.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Парма
45+3'
С. Ди Кармине (П)
54'
М. Дзакканьи
81'
М. Пессина
14'
Д. Кулушевски
64'
Р. Гальоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Парма
Желтая карточка
М. Пессина
90'
+5
86'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Эрнани
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
В. Верре
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Пессина
Пас отдал
В. Верре
81'
77'
Замена
М. Дармиан
️️️️
В. Лорини
Замена
М. Пессина
️️️️
Ф. Борини
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гальоло
61'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Капрари
Желтая карточка
А. Эмпереур
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
М. Велозу
54'
46'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Корнелиус
46'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Барилла
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
С. Ди Кармине
46'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
П. Давидович
46'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Димарко
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ди Кармине
45'
+3
38'
Желтая карточка
Эрнани
15'
Желтая карточка
С. Якопони
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
А. Корнелиус
6'
Желтая карточка
А. Барилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
22
Гюнтер
27
Давидович
32
Димарко
13
Ррахмани
19
Фараони
26
Верре
4
Амрабат
44
Велозу
16
Борини
11
Ди Кармине
4-1-3-2
55
Сепе
16
Лорини
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
16
Бругман
21
Кулушевски
23
Эрнани
20
Барилла
10
Капрари
14
Корнелиус
11
Ди Кармине
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
27
Давидович
33
Эмпереур
33
Эмпереур
27
Давидович
16
Борини
32
Пессина
32
Пессина
16
Борини
26
Верре
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
26
Верре
32
Димарко
88
Лазович
88
Лазович
32
Димарко
10
Капрари
14
Карамо
14
Карамо
10
Капрари
16
Лорини
36
Дармиан
36
Дармиан
16
Лорини
20
Барилла
27
Куртич
27
Куртич
20
Барилла
14
Корнелиус
27
Жервиньо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
23
Эрнани
26
Силигарди
26
Силигарди
23
Эрнани
Остались в запасе
Верона
Парма
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Верона - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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