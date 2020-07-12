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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 12 июля 2020
Парма
12.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
90+3'
Я. Куртич
90+5'
Р. Инглесе
3'
Данило
16'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
ГОЛ! 2:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
Р. Гальоло
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Я. Куртич
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Руффо
️️️️
Г. Медель
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
В. Лорини
83'
77'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
77'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
76'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Н. Сансоне
75'
Желтая карточка
М. Барроу
Замена
Р. Инглесе
️️️️
М. Спрокати
60'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ю. Куцка
59'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
М. Скоццарелла
46'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Б. Алвеш
46'
44'
Замена
И. Мбайе
️️️️
М. Бани
Желтая карточка
Б. Алвеш
30'
16'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сориано
Пас отдал
Т. Томиясу
3'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
Р. Орсолини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
70
Дьон Руффо
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-3-4
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
16
Лорини
23
Скоццарелла
36
Дармиан
93
Спрокати
27
Куртич
23
Эрнани
33
Куцка
4-1-2-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
13
Бани
5
Данило
35
Дийкс
17
Медель
8
Домингес
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
99
Барроу
22
Алвеш
14
Карамо
14
Карамо
22
Алвеш
16
Лорини
3
Пеццелла
3
Пеццелла
16
Лорини
33
Куцка
33
Грасси
33
Грасси
33
Куцка
23
Скоццарелла
21
Кулушевски
21
Кулушевски
23
Скоццарелла
93
Спрокати
45
Инглесе
45
Инглесе
93
Спрокати
17
Медель
70
Руффо
70
Руффо
17
Медель
13
Бани
15
Мбайе
15
Мбайе
13
Бани
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
11
Сансоне
8
Паласио
8
Паласио
11
Сансоне
Остались в запасе
Парма
Болонья
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Парма - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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