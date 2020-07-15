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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 15 июля 2020
Милан
15.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 1
Завершен
Парма
55'
Ф. Кессье
59'
А. Романьоли
77'
Х. Чалханоглу
44'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
81'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Я. Карамо
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
80'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Т. Эрнандес
80'
ГОЛ! 3:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Д. Бонавентура
77'
65'
Желтая карточка
М. Дармиан
63'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Грасси
63'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Г. Бругман
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Х. Чалханоглу
59'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Л. Билья
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
Х. Чалханоглу
55'
46'
Замена
К. Дермаку
️️️️
Б. Алвеш
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Грасси
Желтая карточка
А. Конти
33'
33'
Желтая карточка
А. Грасси
14'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Эрнани
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
13
Конти
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
27
Леау
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
16
Бругман
33
Грасси
27
Куртич
21
Кулушевски
27
Жервиньо
14
Корнелиус
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
19
Эрнандес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
19
Эрнандес
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
6
Билья
10
Беннасер
10
Беннасер
6
Билья
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
14
Корнелиус
14
Карамо
14
Карамо
14
Корнелиус
22
Алвеш
55
Дермаку
55
Дермаку
22
Алвеш
33
Грасси
23
Эрнани
23
Эрнани
33
Грасси
Карамо
10
Капрари
10
Капрари
Карамо
16
Бругман
45
Инглесе
45
Инглесе
16
Бругман
Остались в запасе
Милан
Парма
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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