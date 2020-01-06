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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 06 января 2020
Аталанта
06.01.2020, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
5 : 0
Завершен
Парма
11'
А. Гомес
34'
Р. Фройлер
43'
Р. Госенс
60'
Й. Иличич
71'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
71'
Желтая карточка
Эрнани
ГОЛ! 5:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Толой
71'
Желтая карточка
Р. Фройлер
70'
ГОЛ! 4:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Госенс
60'
57'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 3:0!
Р. Госенс
43'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
А. Гомес
34'
Желтая карточка
А. Гомес
29'
27'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
М. де Рон
11'
8'
Желтая карточка
А. Барилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-3-1-3
57
Спортиелло
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
6
Джимсити
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
10
Муриэль
4-5-1
55
Сепе
36
Дармиан
2
Якопони
3
Пеццелла
22
Алвеш
93
Спрокати
20
Барилла
33
Куцка
33
Грасси
21
Кулушевски
23
Эрнани
Остались в запасе
Аталанта
Парма
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Аталанта - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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