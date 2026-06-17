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Месси прокомментировал свой рекорд по голам на ЧМ

17 июня, 10:43
1

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, прокомментировал повторение рекорда по голам на ЧМ.

Теперь у Месси и Мирослава Клозе по 16 мячей на ЧМ.

Говоря о рекорде по голам на чемпионатах мира, аргентинец подчеркнул, что не придает ему большого значения.

«Это честь – быть там, рядом с Клозе, рядом с Роналдо, но я думаю, что это ничего не значит. Мбаппе тоже там, он сегодня забил два. Роналдо был одним из величайших, и он не на первом месте – так что всe это лишь статистика».

Аргентина обыграла Алжир в 1-м туре ЧМ-2026 (3:0), а Месси с тремя мячами возглавил список бомбардиров турнира.

  • Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Аргентина защищает чемпионский титул.
  • В следующем туре команда Лионеля Скалони сыграет с Австрией Ральфа Рангника.

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Источник: TyC Sports
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Алжир Аргентина Месси Лионель
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...уефан
1781684596
...всё норм, ты - в игре!...
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