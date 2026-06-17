Месси прокомментировал свой рекорд по голам на ЧМ

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, прокомментировал повторение рекорда по голам на ЧМ.
Теперь у Месси и Мирослава Клозе по 16 мячей на ЧМ.
Говоря о рекорде по голам на чемпионатах мира, аргентинец подчеркнул, что не придает ему большого значения.
«Это честь – быть там, рядом с Клозе, рядом с Роналдо, но я думаю, что это ничего не значит. Мбаппе тоже там, он сегодня забил два. Роналдо был одним из величайших, и он не на первом месте – так что всe это лишь статистика».
Аргентина обыграла Алжир в 1-м туре ЧМ-2026 (3:0), а Месси с тремя мячами возглавил список бомбардиров турнира.
- Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
- Аргентина защищает чемпионский титул.
- В следующем туре команда Лионеля Скалони сыграет с Австрией Ральфа Рангника.
Источник: TyC Sports