Месси прокомментировал свой рекорд по голам на ЧМ

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, прокомментировал повторение рекорда по голам на ЧМ.

Теперь у Месси и Мирослава Клозе по 16 мячей на ЧМ.

Говоря о рекорде по голам на чемпионатах мира, аргентинец подчеркнул, что не придает ему большого значения.

«Это честь – быть там, рядом с Клозе, рядом с Роналдо, но я думаю, что это ничего не значит. Мбаппе тоже там, он сегодня забил два. Роналдо был одним из величайших, и он не на первом месте – так что всe это лишь статистика».

Аргентина обыграла Алжир в 1-м туре ЧМ-2026 (3:0), а Месси с тремя мячами возглавил список бомбардиров турнира.