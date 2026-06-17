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  • Месси должны были удалять в матче с Алжиром, считает эксперт

Месси должны были удалять в матче с Алжиром, считает эксперт

17 июня, 09:48
6

Бывший игрок «Манчестер Сити» Недум Онуоха считает, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси должны были удалить в первом тайме матча ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Спорный эпизод случился на 31-й минуте, когда Месси допустил фол по неосторожности.

«На мой взгляд, это должна была быть красная карточка, вероятно. Думаю, этот момент упустили [из виду]. Когда игрок [Алжира] упал на газон, было видно, что Месси обеспокоен. Лео понимал, что совершил что-то такое, что может доставить ему проблемы.

Я полагаю, что судья пропустил [этот момент], и понимаю, почему он это сделал. Но то, что видеоассистент посмотрел эпизод и сказал: «Нет, все в порядке, там ничего не было»... Лично я считаю, что этот момент заслуживал красной.

В трансляции вообще ничего не сказали. Мы посмотрели повтор и решили, что это выглядело довольно плохо. А там говорят: «Здорово видеть, как Месси прессингует», – сказал Онуоха.

  • Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Аргентина защищает чемпионский титул.
  • В следующем туре команда Лионеля Скалони сыграет с Австрией Ральфа Рангника.

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Источник: Спортс
Чемпионат мира Аргентина. Примера Алжир Аргентина Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (6)
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Alex Atuan
1781679738
Камон ребята это же Месси, какое удаление!)
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Cleaner
1781683665
НеДум. НеДумая глупость сказал. Оправдал свое имя. Там даже на желтую не тянуло.
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Цугундeр
1781683865
))) Себя удали, оноуха загорелая.)
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mzablochennyy
1781684036
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1781684142
Согласен, удаление. Но из-за уважения к Месси не дали.
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Петр ПСВ
1781684821
Кто ж его удалит , он же памятник.
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