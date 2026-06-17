Месси должны были удалять в матче с Алжиром, считает эксперт

Бывший игрок «Манчестер Сити» Недум Онуоха считает, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси должны были удалить в первом тайме матча ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Спорный эпизод случился на 31-й минуте, когда Месси допустил фол по неосторожности.

«На мой взгляд, это должна была быть красная карточка, вероятно. Думаю, этот момент упустили [из виду]. Когда игрок [Алжира] упал на газон, было видно, что Месси обеспокоен. Лео понимал, что совершил что-то такое, что может доставить ему проблемы.

Я полагаю, что судья пропустил [этот момент], и понимаю, почему он это сделал. Но то, что видеоассистент посмотрел эпизод и сказал: «Нет, все в порядке, там ничего не было»... Лично я считаю, что этот момент заслуживал красной.

В трансляции вообще ничего не сказали. Мы посмотрели повтор и решили, что это выглядело довольно плохо. А там говорят: «Здорово видеть, как Месси прессингует», – сказал Онуоха.