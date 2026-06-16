Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч: Аргентина – Алжир 17 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Аргентина – Алжир 17 июня 2026 года

16 июня, 10:55

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в рамках групповой стадии на стадионе «Эрроухед Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сервис «Кинопоиск»

Форма команд

Аргентина

Сборная Аргентины подходит к турниру в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 матчах. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила лишь 2 мяча, демонстрируя высокий уровень баланса между атакой и обороной. Аргентина уверенно контролирует темп игр и редко позволяет соперникам создавать моменты.

В последних встречах аргентинцы обыграли Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Мавританию (2:1), Анголу (2:0) и Пуэрто-Рико (6:0), а также сыграли вничью с Колумбией (1:1). Единственное поражение пришлось на матч против Эквадора (0:1). Команда выглядит стабильно и уверенно на обеих половинах поля.

Алжир

Сборная Алжира проводит неплохой отрезок: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения в последних 10 матчах. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру), показывая надежную оборону и достаточно высокую реализацию моментов.

В последних играх Алжир разгромил Боливию (4:0), обыграл Нидерланды (1:0), сыграл вничью с Уругваем (0:0), победил Гватемалу (7:0), ДР Конго (1:0), Экваториальную Гвинею (3:1), Буркина-Фасо (1:0) и Судан (3:0). Поражения пришлись на матчи против Нигерии (0:2) и ОАЭ (по пенальти). Команда выглядит организованной и умеет играть от плотной обороны.

Статистика и игровой баланс

Аргентина имеет преимущество по атакующему потенциалу: 25 забитых голов против 21 у Алжира (2.5 против 2.1 за матч). При этом аргентинцы заметно сильнее в обороне – всего 2 пропущенных мяча против 4 у Алжира.

По игровым показателям Аргентина чаще контролирует ход матчей, действуя первым номером и создавая давление через позиционные атаки. Алжир, напротив, делает ставку на компактность и быстрые переходы из обороны в атаку.

Отдельно стоит отметить, что обе команды хорошо организованы в защите, но Аргентина выглядит более вариативной в атаке и стабильной в матчах против соперников высокого уровня.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Аргентину очевидным фаворитом встречи благодаря более высокому классу исполнителей, стабильной игре в обороне и хорошей текущей форме. Алжир, в свою очередь, подходит к матчу в неплохом состоянии и способен навязать борьбу за счет организованной структуры и плотной игры без мяча.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Аргентины

1.40

1.40

Ничья

4.60

4.40

Победа Алжира

9.02

9.00

Двойной шанс: Аргентина не проиграет

1.07

1.06

Двойной шанс: Алжир не проиграет

3.00

2.95

Тотал меньше 2.5

1.85

1.97

Тотал больше 2.5

1.97

2.60

Фора Аргентины (–1)

1.64

1.63

Коэффициенты актуальны на момент написания статьи

Кратко о главных рынках

Исход матча

Аргентина выглядит фаворитом за счет более высокого класса исполнителей, контроля игры и стабильности в обороне. Алжир способен навязать борьбу за счет дисциплины, но в позиционной атаке уступает сопернику.

Тоталы

Матч выглядит сбалансированным с точки зрения результативности. Обе команды умеют играть аккуратно, но Аргентина чаще навязывает высокий темп. Базовый сценарий – 2–3 гола в матче, с умеренным преимуществом в сторону «среднего тотала».

Форы

Алжир редко проигрывает крупно и способен долго удерживать приемлемый счет за счет оборонительной структуры. Однако класс Аргентины и глубина состава делают сценарий победы хозяев с разницей в 1–2 мяча наиболее вероятным.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
В России потребовали объяснений от ФИФА из-за неудаления Месси 18
Стало известно, почему Месси заплакал после первого гола на ЧМ-2026 1
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира 1
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Алжир Аргентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
6
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
6
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
12
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Коэффициенты букмекеров на матч: Турция – Парагвай 20 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
09:08
Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года
09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 