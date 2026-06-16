Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в рамках групповой стадии на стадионе «Эрроухед Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сервис «Кинопоиск»
Форма команд
Аргентина
Сборная Аргентины подходит к турниру в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 матчах. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила лишь 2 мяча, демонстрируя высокий уровень баланса между атакой и обороной. Аргентина уверенно контролирует темп игр и редко позволяет соперникам создавать моменты.
В последних встречах аргентинцы обыграли Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Мавританию (2:1), Анголу (2:0) и Пуэрто-Рико (6:0), а также сыграли вничью с Колумбией (1:1). Единственное поражение пришлось на матч против Эквадора (0:1). Команда выглядит стабильно и уверенно на обеих половинах поля.
Алжир
Сборная Алжира проводит неплохой отрезок: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения в последних 10 матчах. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру), показывая надежную оборону и достаточно высокую реализацию моментов.
В последних играх Алжир разгромил Боливию (4:0), обыграл Нидерланды (1:0), сыграл вничью с Уругваем (0:0), победил Гватемалу (7:0), ДР Конго (1:0), Экваториальную Гвинею (3:1), Буркина-Фасо (1:0) и Судан (3:0). Поражения пришлись на матчи против Нигерии (0:2) и ОАЭ (по пенальти). Команда выглядит организованной и умеет играть от плотной обороны.
Статистика и игровой баланс
Аргентина имеет преимущество по атакующему потенциалу: 25 забитых голов против 21 у Алжира (2.5 против 2.1 за матч). При этом аргентинцы заметно сильнее в обороне – всего 2 пропущенных мяча против 4 у Алжира.
По игровым показателям Аргентина чаще контролирует ход матчей, действуя первым номером и создавая давление через позиционные атаки. Алжир, напротив, делает ставку на компактность и быстрые переходы из обороны в атаку.
Отдельно стоит отметить, что обе команды хорошо организованы в защите, но Аргентина выглядит более вариативной в атаке и стабильной в матчах против соперников высокого уровня.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Аргентину очевидным фаворитом встречи благодаря более высокому классу исполнителей, стабильной игре в обороне и хорошей текущей форме. Алжир, в свою очередь, подходит к матчу в неплохом состоянии и способен навязать борьбу за счет организованной структуры и плотной игры без мяча.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Аргентины
|
1.40
|
1.40
|
Ничья
|
4.60
|
4.40
|
Победа Алжира
|
9.02
|
9.00
|
Двойной шанс: Аргентина не проиграет
|
1.07
|
1.06
|
Двойной шанс: Алжир не проиграет
|
3.00
|
2.95
|
Тотал меньше 2.5
|
1.85
|
1.97
|
Тотал больше 2.5
|
1.97
|
2.60
|
Фора Аргентины (–1)
|
1.64
|
1.63
Коэффициенты актуальны на момент написания статьи
Кратко о главных рынках
Исход матча
Аргентина выглядит фаворитом за счет более высокого класса исполнителей, контроля игры и стабильности в обороне. Алжир способен навязать борьбу за счет дисциплины, но в позиционной атаке уступает сопернику.
Тоталы
Матч выглядит сбалансированным с точки зрения результативности. Обе команды умеют играть аккуратно, но Аргентина чаще навязывает высокий темп. Базовый сценарий – 2–3 гола в матче, с умеренным преимуществом в сторону «среднего тотала».
Форы
Алжир редко проигрывает крупно и способен долго удерживать приемлемый счет за счет оборонительной структуры. Однако класс Аргентины и глубина состава делают сценарий победы хозяев с разницей в 1–2 мяча наиболее вероятным.
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