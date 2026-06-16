Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в рамках групповой стадии на стадионе «Эрроухед Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сервис «Кинопоиск»

Форма команд

Аргентина

Сборная Аргентины подходит к турниру в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 матчах. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила лишь 2 мяча, демонстрируя высокий уровень баланса между атакой и обороной. Аргентина уверенно контролирует темп игр и редко позволяет соперникам создавать моменты.

В последних встречах аргентинцы обыграли Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Мавританию (2:1), Анголу (2:0) и Пуэрто-Рико (6:0), а также сыграли вничью с Колумбией (1:1). Единственное поражение пришлось на матч против Эквадора (0:1). Команда выглядит стабильно и уверенно на обеих половинах поля.

Алжир

Сборная Алжира проводит неплохой отрезок: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения в последних 10 матчах. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру), показывая надежную оборону и достаточно высокую реализацию моментов.

В последних играх Алжир разгромил Боливию (4:0), обыграл Нидерланды (1:0), сыграл вничью с Уругваем (0:0), победил Гватемалу (7:0), ДР Конго (1:0), Экваториальную Гвинею (3:1), Буркина-Фасо (1:0) и Судан (3:0). Поражения пришлись на матчи против Нигерии (0:2) и ОАЭ (по пенальти). Команда выглядит организованной и умеет играть от плотной обороны.

Статистика и игровой баланс

Аргентина имеет преимущество по атакующему потенциалу: 25 забитых голов против 21 у Алжира (2.5 против 2.1 за матч). При этом аргентинцы заметно сильнее в обороне – всего 2 пропущенных мяча против 4 у Алжира.

По игровым показателям Аргентина чаще контролирует ход матчей, действуя первым номером и создавая давление через позиционные атаки. Алжир, напротив, делает ставку на компактность и быстрые переходы из обороны в атаку.

Отдельно стоит отметить, что обе команды хорошо организованы в защите, но Аргентина выглядит более вариативной в атаке и стабильной в матчах против соперников высокого уровня.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Аргентину очевидным фаворитом встречи благодаря более высокому классу исполнителей, стабильной игре в обороне и хорошей текущей форме. Алжир, в свою очередь, подходит к матчу в неплохом состоянии и способен навязать борьбу за счет организованной структуры и плотной игры без мяча.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Аргентины 1.40 1.40 Ничья 4.60 4.40 Победа Алжира 9.02 9.00 Двойной шанс: Аргентина не проиграет 1.07 1.06 Двойной шанс: Алжир не проиграет 3.00 2.95 Тотал меньше 2.5 1.85 1.97 Тотал больше 2.5 1.97 2.60 Фора Аргентины (–1) 1.64 1.63

Коэффициенты актуальны на момент написания статьи

Кратко о главных рынках

Исход матча

Аргентина выглядит фаворитом за счет более высокого класса исполнителей, контроля игры и стабильности в обороне. Алжир способен навязать борьбу за счет дисциплины, но в позиционной атаке уступает сопернику.

Тоталы

Матч выглядит сбалансированным с точки зрения результативности. Обе команды умеют играть аккуратно, но Аргентина чаще навязывает высокий темп. Базовый сценарий – 2–3 гола в матче, с умеренным преимуществом в сторону «среднего тотала».

Форы

Алжир редко проигрывает крупно и способен долго удерживать приемлемый счет за счет оборонительной структуры. Однако класс Аргентины и глубина состава делают сценарий победы хозяев с разницей в 1–2 мяча наиболее вероятным.

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