Бубнов поставил оценку Бразилии за матч с Марокко

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Бразилии в матче против Марокко (1:1) на ЧМ-2026

«У меня бразильцы бы 100% не попали в число фаворитов и не выиграли чемпионат мира, если бы там не оказался Анчелотти. Я сейчас не за сборную Бразилии болею, я за Анчелотти.

Когда игра началась, я не понял стартового состава. Ибаньеса, Каземиро и Тьяго можно было через 15 минут менять.

В целом 829 технико-тактических действий. Ну, для фаворита чемпионата мира – это минимум, нужно больше 1000 делать. Брак – 19%. Оценка – «пять». Но игра безобразная. Настолько неинтересно было это всe смотреть, что думаю: «Пойду я посплю». Дуглас [Сантос] вперeд не идeт, Винисиус даже не пытается», – сказал Бубнов.