Бубнов поставил оценку Бразилии за матч с Марокко

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Бразилии в матче против Марокко (1:1) на ЧМ-2026
«У меня бразильцы бы 100% не попали в число фаворитов и не выиграли чемпионат мира, если бы там не оказался Анчелотти. Я сейчас не за сборную Бразилии болею, я за Анчелотти.
Когда игра началась, я не понял стартового состава. Ибаньеса, Каземиро и Тьяго можно было через 15 минут менять.
В целом 829 технико-тактических действий. Ну, для фаворита чемпионата мира – это минимум, нужно больше 1000 делать. Брак – 19%. Оценка – «пять». Но игра безобразная. Настолько неинтересно было это всe смотреть, что думаю: «Пойду я посплю». Дуглас [Сантос] вперeд не идeт, Винисиус даже не пытается», – сказал Бубнов.
- Гол у Марокко забил Исмаэль Сайбари на 21-й минуте. У Бразилии отличился Винисиус на 32-й.
- В следующем матче подопечные Карло Анчелотти сыграют с Гаити 20 июня в 3:30 мск.
Источник: «Чемпионат»