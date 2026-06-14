США предрекли победу на ЧМ-2026

Жози Алтидор, бывший нападающий сборной США, заявил, что американцы выиграют домашний чемпионат мира, и предложил Пепу Гвардиоле возглавить национальную команду.

«США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите – уходите», – сказал Алтидор на мероприятии одного из спонсоров в Нью-Йорке.

34-летний форвард, участвовавший в двух чемпионатах мира в составе сборной США, объяснил, почему считает победу американцев реальной.

«Элементы того, где проводится турнир, и текущий ландшафт футбола. Долгое время нужно было проходить через Месси на пике, через Роналду на пике. Теперь эти парни на закате карьеры. Это выравнивает игровое поле для всех, потому что исчезает фигура экстра-класса, которой Месси был так долго, Эден Азар, Криштиану. Думаю, сейчас всe более ровно», – сказал Алтидор.

Бывший нападающий «Вильярреала» также высказался о нынешнем главном тренере сборной США Маурисио Почеттино, чьe будущее в команде остаeтся неопределeнным.

«Думаю, Пеп Гвардиола был бы очень интересным вариантом. Для него это проект. Он проектный специалист, а это масштабный проект, который, возможно, займeт ещe 5-10 лет. Это блестящий тренер, он сделал всe, что нужно, на клубном уровне. Было бы круто, если бы он испытал себя на международном», – сказал Алтидор.