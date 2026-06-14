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США предрекли победу на ЧМ-2026

Вчера, 17:15
10

Жози Алтидор, бывший нападающий сборной США, заявил, что американцы выиграют домашний чемпионат мира, и предложил Пепу Гвардиоле возглавить национальную команду.

«США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите – уходите», – сказал Алтидор на мероприятии одного из спонсоров в Нью-Йорке.

34-летний форвард, участвовавший в двух чемпионатах мира в составе сборной США, объяснил, почему считает победу американцев реальной.

«Элементы того, где проводится турнир, и текущий ландшафт футбола. Долгое время нужно было проходить через Месси на пике, через Роналду на пике. Теперь эти парни на закате карьеры. Это выравнивает игровое поле для всех, потому что исчезает фигура экстра-класса, которой Месси был так долго, Эден Азар, Криштиану. Думаю, сейчас всe более ровно», – сказал Алтидор.

Бывший нападающий «Вильярреала» также высказался о нынешнем главном тренере сборной США Маурисио Почеттино, чьe будущее в команде остаeтся неопределeнным.

«Думаю, Пеп Гвардиола был бы очень интересным вариантом. Для него это проект. Он проектный специалист, а это масштабный проект, который, возможно, займeт ещe 5-10 лет. Это блестящий тренер, он сделал всe, что нужно, на клубном уровне. Было бы круто, если бы он испытал себя на международном», – сказал Алтидор.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: Daily Mail
Чемпионат мира США Алтидор Жози
Комментарии (10)
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MaxRnD
1781448916
"США выиграют чемпионат мира" Для этого просто надо стырить Кубок и объявить себя победителями. Остальные холуи спорить не станут
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neim
1781449085
Этот Алтидор часом не брат Трампа ? )))
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Garrincha58
1781450038
Он просто больной
Ответить
Бумбраш
1781450686
Какой то обдолбившийся пиндос...не более
Ответить
Цугундeр
1781453496
Захватывайте сразу Инфантино..и будет вам счастье.
Ответить
...уефан
1781454919
..."Это будет хорошая сделка!"(с)...
Ответить
Hector вернулся
1781456541
С чего вдруг такие заявления? Сколько чемпионатов мира янки выиграли до сего дня?
Ответить
Hector вернулся
1781456653
Янки станут чемпионами мира только если трамп отправит спецназ за кубком.
Ответить
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