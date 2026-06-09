Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»

Сегодня, 08:43
1

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о майской отставке.

  • Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

– Ролан Александрович, самый главный вопрос вам: ожидали ли вы, что останетесь в команде на следующий сезон?

– Я был готов к разному развитию событий. Понимал, что мы на правильном пути и знаем, что делать дальше, как улучшать игру. Что касается моих мыслей о будущем, то, когда вылетели из Кубка от «Краснодара», догадывался, что исход может быть таким. Если бы в раздевалке после матча мне тогда все объявили, было бы проще это воспринять. Но когда оставалась надежда... Тем не менее повторюсь, что ко всем вариантам был готов. Эта тема постоянно муссировалась, но мы старались не обращать на это внимания. Очень благодарен футболистам, что, несмотря на все разговоры, они очень профессионально ко всему относились, слушали и выполняли наши идеи.

– Вы видели поддержку от руководства? Понимали, кто будет отстаивать ваши интересы при выборе тренера летом?

– Да меня в принципе все руководство поддерживало: и Сергей Вадимович Степашин, и Александр Владимирович Ивлев, и Павел Пивоваров (генеральный директор), и Юрий Соловьев (куратор клуба). На протяжении сезона от них я слышал только слова поддержки – за что огромное спасибо. Но как назначаются тренеры и принимаются решения за закрытыми дверьми, я не знаю. Хотя предполагаю, кто был за меня, а кто против. Но решения руководства обсуждать не хочу. Благодарю их за предоставленный шанс себя проявить. В мою работу никто не вмешивался, не мешал, а только помогал, когда были какие-то просьбы.

– Разошлись по-доброму?

– Абсолютно. С каждым руководителем пообщались, поблагодарили друг друга. За три года в команде я чувствовал только поддержку. Никаких претензий не было.

Еще по теме:
Гусев ответил на предложение «Урала» 4
Ротенберг описал Гусева тремя словами 2
В «Динамо» назвали причину увольнения Гусева 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1780991437
Это интервью уже лишнее.
Ответить
Главные новости
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
11:18
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
11
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
1
«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить
09:33
7
«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»
09:05
1
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
11
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
17
Все новости
Все новости
В сборной России объяснили невызов Сафонова
10:26
Тедеев: «Хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»
09:57
1
«Торпедо» просмотрит экс-спартаковца
09:50
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Губерниев получил 6-ю ТЭФИ
08:38
5
В «Балтике» назвали самого дорогого игрока команды
08:32
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
10
Реакция Ташуева на назначение Благоевича в «Акрон»
01:01
3
Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня
00:25
2
Стала известна позиция «Крыльев Советов» по подписанию Дзюбы
00:04
Топ-3 лучших футболистов в истории России по версии Аленичева
Вчера, 23:38
2
В «Акроне» объяснили назначение сербского тренера Благоевича
Вчера, 23:23
Глушаков пошутил о зарплате Барко в «Спартаке»
Вчера, 23:11
1
Бевеев удивил выбором фаворита ЧМ-2026
Вчера, 22:56
6
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
Вчера, 22:48
Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»
Вчера, 22:31
11
«Акрону» предрекли вылет из РПЛ с новым тренером
Вчера, 22:10
2
У Дзюбы есть три варианта, чем заниматься в следующем сезоне
Вчера, 21:49
11
Гурцкая объяснил, почему Тюкавин не перейдет в «Зенит»
Вчера, 21:40
Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»
Вчера, 20:58
5
Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера
Вчера, 20:45
6
Экс-игрок «Спартака» вошел в тренерский штаб Шварца в «Динамо»
Вчера, 20:11
1
В «Балтике» прояснили будущее Талалаева
Вчера, 19:19
Смолов объяснил, почему снова ходит в «Кофеманию»
Вчера, 18:40
9
Воспитанник «Зенита» Коршунов сравнил цены в Ташкенте с Москвой и Петербургом
Вчера, 18:25
2
«Артeм еще не так плох»: в клубе РПЛ отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой
Вчера, 17:54
1
Жена погибшего Бугаева грозила разводом, если он уйдет на СВО
Вчера, 17:38
10
Черчесов ответил, кто сильнее – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 17:34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 