Андрей Мостовой ответил, приходит ли он на тренировки «Зенита» нетрезвым

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после победного матча с «Сочи» отреагировал на последнюю информацию о себе.
«Сейчас очень много ходит слухов. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого нет и не было ни разу замечено.
Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Мы боремся за чемпионство и хотим победить», – сказал Мостовой.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 32 матча, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Срок текущего контракта вингера с петербуржцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Чемпионат»