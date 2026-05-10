Андрей Мостовой ответил, приходит ли он на тренировки «Зенита» нетрезвым

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после победного матча с «Сочи» отреагировал на последнюю информацию о себе.

«Сейчас очень много ходит слухов. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого нет и не было ни разу замечено.

Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Мы боремся за чемпионство и хотим победить», – сказал Мостовой.