РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1), Ерохин забил на 84-й

«Зенит» с трудом обыграл «Сочи» в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:1.
Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин. Он отличился спустя восемь минут после выхода на замену.
«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на два очка. Команда Мурада Мусаева завтра сыграет с «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 29 тур
Зенит - Сочи - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - З. Федоров, 31; 1:1 - Л. Энрике, 59; 2:1 - А. Ерохин, 84.
Незабитые пенальти: Л. Энрике, 15 - нет.
Источник: «Бомбардир»