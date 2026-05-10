РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1), Ерохин забил на 84-й

Сегодня, 17:00
102

«Зенит» с трудом обыграл «Сочи» в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:1.

Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин. Он отличился спустя восемь минут после выхода на замену.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на два очка. Команда Мурада Мусаева завтра сыграет с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 29 тур
Зенит - Сочи - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - З. Федоров, 31; 1:1 - Л. Энрике, 59; 2:1 - А. Ерохин, 84.
Незабитые пенальти: Л. Энрике, 15 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Нейтральный болельщик
1778421794
А теперь хотел бы узнать почему не показали линию офсайдную в трансляции когда забивал Луис Энрике?
DemSerg
1778421914
Последний гол забит с нарушением. Нельзя блокировать игрока, не владеющего мячом.
Чилим.
1778421970
Как же орал при втором голе этот 3,14дорок с микрофоном. У меня чуть динамики та телеке на вылетели.
ScarlettOgusania
1778422053
вряд ли кто-то сомневался в исходе матча, даже, когда сочинцы забили гол, всё было определено в кабинете Алёши, и счёт на табло - символ сдачи игры...(( Сочи - в ФНЛ с баблом, бом.жам - надежда на динаму...
BarStep
1778422129
Не дали сегодня Краснодару выдохнуть и спокойно готовиться к встрече золотого дубля… Ну не дали и не дали.. А может мираж и нет никакого золотого дубля?! Гы
волчарик
1778422192
Кроме восхищения дедом и что последний тур можно смотреть сплошная нецензурная речь.
Юбиляр
1778422315
История леденящая кровь - как аутсайдер чуть не лишил ЗПРФ последней надежды на трофей в юбилейный год, второго сезона !!! Гыгыгы. Игра достойная ЗПРФ !!!
Цугундeр
1778422368
Мда.( Низкий книксен Сочам. Вот как надо любить жизнь. А Зенит.. Ну что Зенит... Спасибо палке-выручалке Ерохе. А так-десять минут от позора.(
Айболид
1778422806
Повылезали "эксперды" недовольные результатом . Их можно понять . Они же больше тайма в предвкушении , разинув свои хлебальники и напустив на пол слюней ожидания , ждали победу Сочей . А вышел Саня Ерохин и закинул им в хлеборезки говна лопату . Тут ещё не так завизжишь-захрюкаешь .
Номэд
1778423462
Первый гол из офсайда, во втором вратаря подтолкнули. Судьи радуются, им г-н М отсыпал денег. ПОЗОР антинародному зпрф.
