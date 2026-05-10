РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1), Ерохин забил на 84-й

«Зенит» с трудом обыграл «Сочи» в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:1.

Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин. Он отличился спустя восемь минут после выхода на замену.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на два очка. Команда Мурада Мусаева завтра сыграет с «Динамо».