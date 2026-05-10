Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Форвард «Акрона» сравнил жизнь в России и Португалии

10 мая, 12:29
3

Беншимоль, нападающий «Акрона», высказался о жизни в России в сравнении с Португалией.

– Можно ли сравнить уровень сервиса в России и Европе?

– Если говорить об общении, то я выберу Португалию. В России люди более закрытые, и манера общения здесь кажется более жесткой. Иногда создается ощущение, будто со мной разговаривают агрессивно. Возможно, это просто особенности менталитета.

Что касается самого обслуживания, то сложно ответить на этот вопрос. Так как я часто сижу в ресторане один, мне очень быстро приносят блюда и заказы. Может быть, это зависит от времени.

– А цены?

– Если говорить об аренде жилья, то в России она обходится значительно дешевле. Здесь за квартиру я плачу столько, сколько в Португалии покрыло бы только четверть суммы. Такси здесь тоже заметно дешевле.

– Коммунальные услуги сам оплачиваешь? Передаешь показания?

– В нынешней квартире – нет. А вот в прошлой действительно приходилось этим заниматься. Я фотографировал показания и отправлял их хозяйке квартиры.

  • 24-летний Беншимоль в «Акроне» с лета 2024 года.
  • Футболист стоит 900 тысяч евро.
  • У Беншимоля за «Акрон» 47 матчей, 12 голов, 6 ассистов.

Еще по теме:
Дзюба объяснил, почему отказался бить пенальти в ворота «Спартака» 1
Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?» 10
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный эпизод в матче «Акрон» – «Локомотив»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Кабо-Верде Беншимоль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1778407946
Ну что поделаешь, если нам агрессию вдалбливают с пропагандистских каналов с утра до вечера - вот и результат! Опять же бытие определяет сознание, а сознание манеру поведения! Подтверждаю (сугубо личное ощущение) - за последние годы люди стали более агрессивные по отношению друг к другу!... Ну а внутренняя цензура и законодательство подталкивают к закрытости и "немногословности"!...
Ответить
Главные новости
Президент «Реала» Перес впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени
21:51
1
Карпин выпивал с Роналду: «И, возможно, не только вина»
21:37
1
Президент «Реала» Перес отреагировал на слухи, что он умирает от рака
20:55
Опубликован состав сборной Швеции на ЧМ-2026
20:33
1
Карпин спрогнозировал, когда сборную России вернут в международные турниры
20:17
4
Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА
19:57
6
Перес объявил досрочные президентские выборы в «Реале»
19:45
2
Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет
19:30
13
Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков
19:19
9
Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА
19:00
15
Все новости
Все новости
Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру
21:59
Талалаев ответил, чего лишился Саусь, сменив «Балтику» на «Спартак»
21:16
Мостовой напомнил о своем прогнозе: «Я это сказал еще в первом туре»
20:44
Гинер не участвует в выборе нового тренера для ЦСКА
19:57
6
Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков
19:19
9
Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА
19:00
15
Карпин сказал, в чем Месси превосходит Роналду: «Так получилось»
18:42
1
Губерниев объяснил поражение «Краснодара» от «Динамо»
18:22
2
«ПСЖ» и «Арсенал» поспорят за игрока сборной России
18:11
11
Карпин назвал трех лучших футболистов в истории
17:59
13
Раскрыты две трансферные цели «Динамо» на лето
17:31
ЦСКА собирается назначить экс-тренера «Динамо»
17:05
9
Спортивный директор «Локомотива» сделал заявление о будущем Галактионова
16:48
4
Лукин высказался о потасовке двух игроков ЦСКА
16:42
Гурцкая вынес вердикт «Динамо»
16:16
11
Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»
15:51
20
Реакция Канчельскиса на вызов футболиста «Манчестер Юнайтед» в сборную России
15:30
3
Осипенко обматерил игрока «Краснодара» после победного гола «Динамо»
15:15
21
Дзюба может подраться с рэпером Гуди: «Работаем над этим»
14:50
1
«Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты
14:28
25
Ротенберг сказал, чем может помочь российскому футболу
14:07
5
Гурцкая – о словах Талалаева в адрес Радимова: «Я ***, от кого он хочет критику услышать?»
13:53
2
Стало известно, почему «Зенит» перехватил Андраде у «Локомотива»
13:42
15
Агент Батракова исключил 2 лиги из топ-5 для трансфера игрока
13:21
9
Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир
13:12
2
Гурцкая – о Боселли: «Насрал в ключевой момент»
12:49
10
Губерниев оценил вероятность победы «Ростова» над «Зенитом»
12:40
4
Экс-судья РПЛ оценил назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»
12:31
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 