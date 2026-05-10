Форвард «Акрона» сравнил жизнь в России и Португалии

Беншимоль, нападающий «Акрона», высказался о жизни в России в сравнении с Португалией.

– Можно ли сравнить уровень сервиса в России и Европе?

– Если говорить об общении, то я выберу Португалию. В России люди более закрытые, и манера общения здесь кажется более жесткой. Иногда создается ощущение, будто со мной разговаривают агрессивно. Возможно, это просто особенности менталитета.

Что касается самого обслуживания, то сложно ответить на этот вопрос. Так как я часто сижу в ресторане один, мне очень быстро приносят блюда и заказы. Может быть, это зависит от времени.

– А цены?

– Если говорить об аренде жилья, то в России она обходится значительно дешевле. Здесь за квартиру я плачу столько, сколько в Португалии покрыло бы только четверть суммы. Такси здесь тоже заметно дешевле.

– Коммунальные услуги сам оплачиваешь? Передаешь показания?

– В нынешней квартире – нет. А вот в прошлой действительно приходилось этим заниматься. Я фотографировал показания и отправлял их хозяйке квартиры.