Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный эпизод в матче «Акрон» – «Локомотив»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод из матча «Акрон» – «Локомотив» (1:1).

Форвард тольяттинской команды Беншимоль спустил шорты и схватился за пах после своего гола в ворота железнодорожников.

– Видел этот эпизод. Комичный. Не знаю. Если судья не видел, то, наверное, ВАР не мог вмешаться.

– Вы бы дали желтую?

– Не знаю, как интерпретировать такие действия.

– Бурная радость, наверное.

– Может быть. Без комментариев. Хотя комично смотрелось. Может быть, он даже не заметил, что так произошло. Есть определенные жесты, которые заслуживают даже удаления, но здесь не буду комментировать, насколько все это было очевидно.