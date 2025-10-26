Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?»

Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?»

26 октября, 17:00
10

Форвард «Акрона» объяснил свое празднование гола в ворота «Локомотива». Игрок из Кабо-Верде спустил шорты и схватился за пах после своего гола в ворота железнодорожников.

– Что показали во время празднования?

– Я бы не сказал, что это что‑то новое. Я повторил празднование Виктора Бонифаса, который перешел в «Вердер». Я его очень уважаю, и это был такой привет ему.

– Нет ожидания, что это сочтут оскорблением?

– Во всем мире в футболе одни и те же правила. Если в Европе такое празднование разрешается, почему нельзя так делать в России?

Еще по теме:
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный эпизод в матче «Акрон» – «Локомотив»
Игрок «Акрона» спустил шорты и держался за пах после гола «Локомотиву» 17
Нападающий «Акрона» разбил стенку скамейки запасных в матче с «Ахматом» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон Беншимоль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1761487508
в Европе игроки ещё и каминг-аут делают:-/ Хочешь так же - играй там
Ответить
Rad Meat
1761488236
Футболку нельзя снимать ,а шорты можно ))))
Ответить
Иван Петров 1986
1761488844
Придурок.
Ответить
Интерес
1761488875
У нас и постоянное упоминание "стальных яиц" прижилось только во времена необузданной демократии, а уж труселя снимают публично только в русской бане.Двигай в страну на юго-западе, там и не то ещё разрешено.
Ответить
Mirak92
1761489075
Потому что на трибунах могут быть дети, обезьяна тупоголовая
Ответить
Fanat1kF
1761489494
Местным бабам показал размер, что бы начали на него скакать
Ответить
...уефан
1761490593
...здесь - это тебе не там, падла охамевшая в край...
Ответить
k611
1761491701
Европа со своей вседозволенностью пусть идёт лесом. Ещё бы совсем без штанов пробежал, края то надо видеть...
Ответить
Главные новости
«Барселона» и Мендеш разработали план по Ямалю
17:44
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
17:17
1
Мостового заподозрили в инсценировке похищения: «Как для журнала «Крокодил»
16:58
6
Быстров – о Соболеве: «Наконец-то Семак признал, что был неправ»
16:48
3
Молодежная сборная России примет участие в международном турнире
16:16
5
Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге
16:00
2
Аршавин высказался о переходе Захаряна в «Зенит»
15:41
2
Быстров описал «Спартак» двумя обидными словами
15:30
6
Динамовец Глебов высказал претензию Сухому, судившему матч с «Зенитом»
15:15
3
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил человека на инвалидной коляске
14:50
Все новости
Все новости
Бразильский клуб возобновил интерес к Венделу из «Зенита»
17:31
3
Бабаев назвал единственную позицию, требующую усиления в ЦСКА
16:29
Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге
16:00
2
ВидеоГлебов впервые прокомментировал стычку с Рассказовым
15:51
1
Аршавин высказался о переходе Захаряна в «Зенит»
15:41
2
Быстров описал «Спартак» двумя обидными словами
15:30
6
Динамовец Глебов высказал претензию Сухому, судившему матч с «Зенитом»
15:15
3
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС
15:00
1
Канчельскис ответил, был бы Соболев основным форвардом в «Спартаке»
14:38
11
Гаджиев определил лучших российских тренеров
14:28
2
Губерниев назвал клуб РПЛ, который может назначить Личку: «Мы не удивимся этому»
14:14
6
Адиев прокомментировал свое будущее в «Крыльях Советов»
13:50
1
Пятибратов назвал российского футболиста, цена которого 50 миллионов: «Наш бриллиант»
13:27
12
Дзюба рассказал, как изменился «Акрон»: «Не радуемся ничьей с «Локомотивом»
13:13
Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»
12:26
8
Федотов оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
12:15
6
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
12:10
1
Кержаков рассказал о «не лучшем» эмоциональном состоянии Карпина
11:54
1
Новичок «Спартака» из Камеруна рассказал о климате в Москве
11:40
2
Быстров назвал Мостового тюфяком после попытки его похищения
11:26
5
Корнеев определил зачинщика потасовки в матче «Ахмат» – «Сочи»
11:17
1
Андрей Мостовой ответил Александру Мостовому: «Как я мог забить лучше него?»
10:55
Реакция Бабаева на уход Мовсесьяна в «Спартак»
10:30
4
Федотов: «Карпина надо было удалять с «Зенитом»
10:17
4
Черышев: «В составе «Зенита» есть посредственные футболисты»
10:00
5
Угальде назвал цель «Спартака» до конца года
09:47
4
Новые подробности неудавшегося похищения Мостового в Петербурге
09:36
10
Жена Карпина – о вранье мужу: «Все время так делаю»
09:20
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 