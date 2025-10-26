Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?»

Форвард «Акрона» объяснил свое празднование гола в ворота «Локомотива». Игрок из Кабо-Верде спустил шорты и схватился за пах после своего гола в ворота железнодорожников.

– Что показали во время празднования?

– Я бы не сказал, что это что‑то новое. Я повторил празднование Виктора Бонифаса, который перешел в «Вердер». Я его очень уважаю, и это был такой привет ему.

– Нет ожидания, что это сочтут оскорблением?

– Во всем мире в футболе одни и те же правила. Если в Европе такое празднование разрешается, почему нельзя так делать в России?