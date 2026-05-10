«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток

В пресс-службе «Сочи» рассказали, как команда добиралась в Санкт-Петербург на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«8 мая в 17:40 выехали на поезде из Сочи до Горячего Ключа. В 22:00 пересели на автобус и к 17:00 следующего дня добрались до Москвы.
Дальше – «Сапсан». На месте были 9 мая в 21:30. В общей сложности в пути провели 28 часов», – сообщили сочинцы, который пришлось добираться наземным транспортом из-за ограничений на полеты на юге России.
- Игра «Зенит» – «Сочи» начнется в 15:00 мск.
- Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 62 очками, в 1 балле от лидера.
- Южане находятся на 16-й позиции с 21 очков, отставая на 3 балла от зоны стыковых матчей.
Источник: «Чемпионат»