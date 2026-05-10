«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток

В пресс-службе «Сочи» рассказали, как команда добиралась в Санкт-Петербург на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«8 мая в 17:40 выехали на поезде из Сочи до Горячего Ключа. В 22:00 пересели на автобус и к 17:00 следующего дня добрались до Москвы.

Дальше – «Сапсан». На месте были 9 мая в 21:30. В общей сложности в пути провели 28 часов», – сообщили сочинцы, который пришлось добираться наземным транспортом из-за ограничений на полеты на юге России.