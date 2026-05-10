«Спартак» нашел форварда в Турции

«Спартак» ищет нового центрального нападающего. Клубу приглянулся форвард турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.
Красно-белые сделали турецкому клубу официальное предложение по трансферу 22-летнего бразильца, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Puskas Sports.
На этом фоне «Спартак», вероятно, избавится от Ливая Гарсии, который в клубе 1,5 года.
- Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года. В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
- Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.
- Ранее нападающий играл в «Коринтиансе» и бельгийском «Серкль Брюгге».
Источник: «Спорт-Экспресс»