«Спартак» нашел форварда в Турции

«Спартак» ищет нового центрального нападающего. Клубу приглянулся форвард турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Красно-белые сделали турецкому клубу официальное предложение по трансферу 22-летнего бразильца, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Puskas Sports.

На этом фоне «Спартак», вероятно, избавится от Ливая Гарсии, который в клубе 1,5 года.