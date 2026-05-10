«Спартак» нашел форварда в Турции

Сегодня, 09:44
5

«Спартак» ищет нового центрального нападающего. Клубу приглянулся форвард турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Красно-белые сделали турецкому клубу официальное предложение по трансферу 22-летнего бразильца, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Puskas Sports.

На этом фоне «Спартак», вероятно, избавится от Ливая Гарсии, который в клубе 1,5 года.

  • Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года. В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
  • Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.
  • Ранее нападающий играл в «Коринтиансе» и бельгийском «Серкль Брюгге».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Спартак Аугусто Фелипе
Комментарии (5)
Император 1
1778397026
Ну относительно нормально
kawtanko
1778397261
ПалкоВводецъ007
1778398122
Кто этот "счастливчик", готовый вляпаться в свинарню? Гыгыгы
odessakmv
1778404136
я уж понадеялся, что наконец-то Сам!!! И.Садыгов и в нагрузку Ф.Чалов....(((
alefreddy
1778413858
в обмене будет участвовать
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
