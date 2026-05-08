  • Стало известно, сколько «Зенит» просит у европейских клубов за Мостового

Стало известно, сколько «Зенит» просит у европейских клубов за Мостового

Вчера, 18:01
9

В контракте Андрея Мостового с «Зенитом» есть опция выкупа для европейских клубов.

«Указана фиксированная сумма отступных для европейских клубов. При этом для команд из России такая опция не указана.

Для коллективов из Европы в соглашении хавбека указана сумма размером в 9-10 миллионов евро», – написал источник.

Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».

  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
  • После зимней паузы Мостовой лишь 4 раза выходил на замену в играх РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (9)
рылы
1778253109
локо щас даже задрипанного спартача не потянет, не то, что мостового, которого по рыночной цене не отдадут ни при каких обстоятельствах.
...уефан
1778254298
...что-то давно попыток его похищения нет больше от торговых центров. К чему бы?...
Интерес
1778256624
Уже бегут,раскрыв кошёлки.
Бумбраш
1778257281
Клоуны.. Рыловна 100 за час просит,но больше 10 не дают)))
