Стало известно, сколько «Зенит» просит у европейских клубов за Мостового

В контракте Андрея Мостового с «Зенитом» есть опция выкупа для европейских клубов.
«Указана фиксированная сумма отступных для европейских клубов. При этом для команд из России такая опция не указана.
Для коллективов из Европы в соглашении хавбека указана сумма размером в 9-10 миллионов евро», – написал источник.
Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
- После зимней паузы Мостовой лишь 4 раза выходил на замену в играх РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
Источник: Legalbet