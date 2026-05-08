Стало известно, сколько «Зенит» просит у европейских клубов за Мостового

В контракте Андрея Мостового с «Зенитом» есть опция выкупа для европейских клубов.

«Указана фиксированная сумма отступных для европейских клубов. При этом для команд из России такая опция не указана.

Для коллективов из Европы в соглашении хавбека указана сумма размером в 9-10 миллионов евро», – написал источник.

Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».