Московский клуб РПЛ оказался на грани закрытия

Инсайдер Дмитрий Клипин рассказал о тяжелой ситуации в «Локомотиве».

«Невеселый апдейт ситуации в «Локомотиве». Пока все идет к тому, что в следующем сезоне тренеру (не уверен, что Галактионову) придется строить совершенно новую команду.

Сарвели, Тимофеев, Щетинин, Годяев, Мялковский, Лантратов, Рамирес, Вера, Погостнов, Салтыков, Ненахов, Монтес, Батраков, Фассон, Карпукас, Воробьeв, Пруцев. Вот список игроков (неполный), которые с разной степенью вероятности могут покинуть клуб уже этим летом.

В отношении кого-то (того же Батракова, деньги от продажи которого уже заложены в бюджет) эта вероятность выглядит практически стопроцентной. Ситуация, впрочем, у всех разная. Как писал незабвенный классик, это счастливые семьи счастливы одинаково. Несчастные же несчастны по-своему.

Есть условные Сарвели (есть интерес со стороны «Крыльев») и Тимофеев, чьи контракты подходят к концу и чья готовность не устраивает клуб. Последнего, впрочем, вроде Галактионов просит оставить. Есть условные Воробьев и Карпукас, переговоры о продлении контрактов с которыми зашли в тупик и на которых есть серьезный спрос на рынке.

Есть Фассон, у которого заканчивается контракт и на которого так же облизываются российские топы. Есть находящийся в аренде Пруцев. По ее окончании он с большой долей вероятности вернется в «Спартак» (была инфа о желании красно-зеленых его выкупить, но верится с трудом). Есть Лантратов, который устал полировать банку и который сильно хочет играть. Уже есть интерес от «Ростова».

И все это на фоне жесткого финансового кризиса РЖД, которые являются одной из самых убыточных компаний страны. Сам Белозеров в марте заявил, что чистый долг предприятия составляет 3,3 трлн рублей, в связи с чем около 15 процентов сотрудников будут уволены. Едва ли не ежедневно появляются новости о распродаже активов.

Сам клуб уже некоторое время живет в долг и по факту балансирует на грани выживания. Свести дебет с кредитом помогут продажи лидеров. Но они лишь удержат на плаву. Вряд ли стоит говорить о том, что уже в следующем сезоне «Локо» будет бороться максимум за место в шестерке.

Писал я и про Галактионова, который в настоящее время аккуратно прощупывает почву по поводу трудоустройства в другом клубе. Желательно московском. Не исключен, впрочем, и вариант, при котором он останется в «Локо». Но это произойдет лишь в том случае, если ему не удастся договориться с топами. В подвальный клуб Михалыч идти работать, понятно, желанием не горит.

«Локомотив». Тупик? Или новый путь?» – написал Клипин.