Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что РПЛ в этом сезоне выиграет «Краснодар».

«Я думаю, что Мусаев заберет дабл в этом году. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, тогда шансы 50 на 50. Но для меня «Краснодар» фаворит, я, в принципе, за него болеть буду!» – сказал Талалаев.