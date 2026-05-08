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Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне

8 мая, 08:24
11

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что РПЛ в этом сезоне выиграет «Краснодар».

«Я думаю, что Мусаев заберет дабл в этом году. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, тогда шансы 50 на 50. Но для меня «Краснодар» фаворит, я, в принципе, за него болеть буду!» – сказал Талалаев.

  • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца. Команда Мурада Мусаева опережает «Зенит» на одно очко. Клубу остались матчи с «Динамо» и «Оренбургом».
  • В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Талалаев Андрей
Комментарии (11)
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sochi-2013
1778218017
какой дебил пишет заголовки?
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Garrincha58
1778218716
А кто бы сомневался? Думаю только в Зените надеются на чудо да и там уже всё понимают. В сезоне осталась одна интрига сможет ли Краснодар сделать дубль?
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yerlamilov
1778220024
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trener7
1778221509
Динамо-Краснодар будет матч турнира! Удачи Быкам!!!
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Интерес
1778228490
Учитывая отмену авиасообщения и вчерашнюю победу "Краснодара"(которую считаю в этой ситуации "лишней"),это уже не факт.
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СПОРТ 21 века
1778235792
Всё в руках Краснодара. Галицкий поставил быкам задачу выиграть кубок (для него этот трофей крайне важен, его Краснодар его ещё не брал), и его команда это сделает. Ну а в чемпионате страны Краснодару достаточно просто выиграть два матча. Выигрывают два матча — точно станут чемпионами. Очков у Краснодара больше, поэтому в случае уверенных результатов Зенит ничего не сможет сделать. Наверняка и сам Зенит ещё оступится в одном из матчей. Например, в игре с Сочи, для которого матч в Питере будет очень принципиален во всех смыслах слова. Игра на Газпром Арене — это фактически последний шанс южан зацепиться за элитный дивизион. А весной сочинцы, на секундочку, выглядят лучше всех. Команда Игоря Осинькина прямо сейчас на ПЕРВОМ МЕСТЕ!
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