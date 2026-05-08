Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что РПЛ в этом сезоне выиграет «Краснодар».
«Я думаю, что Мусаев заберет дабл в этом году. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, тогда шансы 50 на 50. Но для меня «Краснодар» фаворит, я, в принципе, за него болеть буду!» – сказал Талалаев.
- «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца. Команда Мурада Мусаева опережает «Зенит» на одно очко. Клубу остались матчи с «Динамо» и «Оренбургом».
- В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»