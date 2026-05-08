Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» хочет избавиться от Латышонка

Сегодня, 08:10
22

«Зенит» собирается предоставить игровую практику в следующем сезоне своему воспитаннику Богдану Москвичеву.

В петербургском клубе 22-летнего голкипера рассматривают в качестве дублера Дениса Адамова. Предполагается, что Москвичев сможет получать время в матчах FONBETКубка России.

Также руководство сине-бело-голубых рассматривает возможность аренды или продажи Евгения Латышонка. Параллельно клуб ищет опытного вратаря, который займет роль третьего номера.

  • Москвичев выступает на правах аренды за «Оренбург».
  • В этом сезоне вратарь провел 17 матчей в РПЛ, пропустив 33 гола.

Еще по теме:
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака 5
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом 25
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений Москвичев Богдан
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1778217674
Латышонок лучше Адамова. Латышонок беги от этих тренеришек
Ответить
Император 1
1778217759
Ну по сути Зениту нет смысла его держать, да и Латышонка явно не устраивает быть вторым номером
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778218255
Латышонка прямой наводкой во Францию к лягушонкам
Ответить
Бумбраш
1778222093
Зинка во всей красе....заманить,угробить,выбросить...а потом зино-раководители кричат и призывают во всяких рэфээсах что их позором российского футбола кличут....срамота!!! Нужно в рпл избавиться от зинки и всё будет хорошо
Ответить
Garrincha58
1778222312
Спартак ищет вратаря почему бы нет и будет смешно, если тот заиграет, как это случилось с Круговым. Бакаев сейчас неплохо выглядит в Локо в Зените все теряют в мастерстве, а всё потому что тренерский штаб уже выдохся им просто не интересно были бы еврокубки может это встряхнуло их, а так всё приелось надоело деньги капают не малые, а что ещё нужно для счастья.
Ответить
Semenycch
1778222709
Латышонок не тянет, к сожалению.
Ответить
САДЫЧОК
1778223729
Отличный вратарь! В России сейчас 3 ТОП вратаря Агкацев, Бориско, Латышонок.Сафонов отдельно.
Ответить
Cleaner
1778225082
В Питерском болоте и Латышонок протух...(((
Ответить
MrSmit
1778225274
В бзенит нудно вернуть Ладыркина. Гггг
Ответить
acor94
1778225649
Ага. Знаю хорошего киллера. Работает тихо, без следов. Избавится так, что никто и не заметит. Пишите в тг, если надо.
Ответить
Главные новости
Президент РПЛ выступил с проспартаковским заявлением
11:57
1
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
5
«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
11:31
5
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
4
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
7
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
22
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
2
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
15
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 