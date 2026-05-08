«Зенит» хочет избавиться от Латышонка

«Зенит» собирается предоставить игровую практику в следующем сезоне своему воспитаннику Богдану Москвичеву.

В петербургском клубе 22-летнего голкипера рассматривают в качестве дублера Дениса Адамова. Предполагается, что Москвичев сможет получать время в матчах FONBETКубка России.

Также руководство сине-бело-голубых рассматривает возможность аренды или продажи Евгения Латышонка. Параллельно клуб ищет опытного вратаря, который займет роль третьего номера.