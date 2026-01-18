Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги

Защитник Николай Поярков перешел из «Ростова» в саратовский «Сокол».

«26-летний защитник провeл последние шесть лет в «Ростове». Помимо команды Валерия Карпина – на правах аренды играл за «Рубин», «Факел» и хабаровский СКА. Всего в карьере футболиста 48 матчей в Премьер-лиге.

Николай начинал заниматься футболом в академии «Спартака», затем перешeл в «Локомотив».

Добро пожаловать и удачи!» – говорится в сообщении «Сокола».