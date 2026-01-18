Опубликовано расписание матчей ЦСКА на зимних сборах

ЦСКА в ходе зимних сборов проведет 7 товарищеских матчей, причем 6 из них – против клубов РПЛ.
Москвичи сыграют с «Акроном» 22 января, а 25 января сыграют с узбекистанским «Динамо Сам» (Самарканд).
3, 6 и 10 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ красно-синие встретятся с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом» соответственно.
18 февраля ЦСКА сыграет с «Ростовом», а 21 февраля – с «Локомотивом».
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место с 36 очками после 18 туров.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА