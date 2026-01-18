Опубликовано расписание матчей ЦСКА на зимних сборах

ЦСКА в ходе зимних сборов проведет 7 товарищеских матчей, причем 6 из них – против клубов РПЛ.

Москвичи сыграют с «Акроном» 22 января, а 25 января сыграют с узбекистанским «Динамо Сам» (Самарканд).

3, 6 и 10 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ красно-синие встретятся с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом» соответственно.

18 февраля ЦСКА сыграет с «Ростовом», а 21 февраля – с «Локомотивом».