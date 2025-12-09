В «Ахмате» сказали, сколько игроков подпишут зимой

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о планах грозненского клуба на зимнее трансферное окно.

«Зимой планируем обязательно усиливаться, будут трансферные изменения в «Ахмате». Сколько игроков подпишем? К нам придут пять новых футболистов. Мы говорим о качестве, а не о количестве. Но изменения будут, надеюсь», – сказал Газзаев.