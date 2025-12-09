В «Ахмате» сказали, сколько игроков подпишут зимой

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о планах грозненского клуба на зимнее трансферное окно.
«Зимой планируем обязательно усиливаться, будут трансферные изменения в «Ахмате». Сколько игроков подпишем? К нам придут пять новых футболистов. Мы говорим о качестве, а не о количестве. Но изменения будут, надеюсь», – сказал Газзаев.
- «Ахмат» занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.
- В начале сезона у клуба сменился главный тренер – этот пост с 6 августа занял Станислав Черчесов, сменивший Александра Сторожука.
Источник: Metaratings.ru