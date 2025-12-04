Семак – об игроке «Спартака»: «Мы всегда за ним следили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре двух российских футболистов. Его спросили про Данила Кругового (ЦСКА) и Игоря Дмитриева («Спартак»).

– В этом сезоне довольно ярко играют Круговой и Дмитриев. Рассматривали того же Дмитриева для «Зенита»?

– Мы всех видели. У Дани было желание сменить клуб, чтобы получить больше практики. У него и в ЦСКА была конкуренция с Мойзесом, сейчас он играет на другой позиции. Мы рады, что он играет чаще.

По Дмитриеву – мы всегда за ним следили. Сейчас он играет не на своей профильной позиции. Конечно, у тренера «Спартака» есть возможность посмотреть, где он будет играть – в обороне или в атаке. Что касается приглашения, мы рассматривали игроков на другую позицию. У нас были Мостовой, Мантуан, Луис Энрике. Позиция левого латераля была занята Дугласом. Возможности взять игрока и дать ему игровое время не было.