Несколько клубов РПЛ заинтересовались защитником махачкалинского «Динамо»

Вице-капитан «Динамо Мх» Идар Шумахов может покинуть команду.
Срок его контракта с махачкалинцами истекает по окончании сезона. Клуб собирается продлить договор с защитником, ведь летом вступит в силу новый лимит на легионеров «11 в заявке + 6 на поле». Сам игрок рассматривает и другие варианты продолжения карьеры.
В Шумахове заинтересованы несколько команд из второй восьмерки РПЛ. Летом россиянин сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
- 26-летний Шумахов в этом сезоне провел за «Динамо Мх» 20 матчей, отметился 1 ассистом.
- Защитник играет за махачкалинцев с 2022 года. Ранее он выстпал за «Интер» из Черкесска, «Спартак Н» и «Машук».