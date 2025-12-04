Несколько клубов РПЛ заинтересовались защитником махачкалинского «Динамо»

Вице-капитан «Динамо Мх» Идар Шумахов может покинуть команду.

Срок его контракта с махачкалинцами истекает по окончании сезона. Клуб собирается продлить договор с защитником, ведь летом вступит в силу новый лимит на легионеров «11 в заявке + 6 на поле». Сам игрок рассматривает и другие варианты продолжения карьеры.

В Шумахове заинтересованы несколько команд из второй восьмерки РПЛ. Летом россиянин сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.