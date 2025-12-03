Аршавин объяснил, почему «Динамо» следует оставить Гусева

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо».
«Он уже четыре матча не выигрывает. Но и «Динамо» чемпионом не будет. Он свой, можно попробовать выиграть Кубок. Нужно посмотреть – тренер он или нет. Нужно дать ему подготовить команду и полгода.
Если ты возьмешь чужого тренера, то ты ничего не выиграешь глобально. А то мы Гусева вспоминаем на три‑четыре матча, когда кто‑то заболел, уволился и так далее. Думаю, что Ролану нужно дать поработать», – сказал Аршавин.
- Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября.
- За это время команда одержала 1 победу и проиграла 2 матча.
- Бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место с 20 очками после 17 туров.
- В мае прошлого сезона Гусев также был и.о. главного тренера «Динамо». Тогдаа команда одержала 3 победы и проиграла 1 матч.
Источник: «Матч ТВ»