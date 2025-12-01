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Стало известно, хочет ли Джикия вернуться в Россию

1 декабря 2025, 21:37
2

Георгий Джикия не собирается в ближайшее время возвращаться в РПЛ. Об этом сообщил агент защитника «Антальяспора» Кахор Муминов.

«Информация, что Джикия готов рассмотреть предложения из РПЛ этой зимой, – чушь. Георгий доволен игровым временем в «Антальяспоре» и отношением со стороны тренерского штаба. Он был в стартовом составе и при тренере Эмре Белезоглу и при нынешнем Эрол Булуте. Сейчас у Геогрия незначительное повреждение, он пропустит еще минимум одну игру.

Мне звонили пара клубов РПЛ, но Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки. Чемпионат Турции очень сильный, точно сильнее российского. Георгий доволен своим двухлетним контрактом и пока не хочет ничего менять», – сказал агент.

  • Джикия выступает за «Антальяспор» с 2025 года.
  • В этом сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (2)
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Юбиляр
1764614862
Все довольны, все смеются! Гыгыгы
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Таврида
1764629064
"Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки". Только Реал! Торг здесь не уместен!
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