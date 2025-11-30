Нино отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал информацию о возможном уходе из петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован «Галатасарай».
«Я покинул Бразилию в прекрасный момент. Со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили никакие новости, всем этим занимаются люди из моего окружения. Я сфокусирован на «Зените» и на том, чтобы в конце календарного года провести еще одну хорошую игру, помочь команде.
Хочу добавить, что я здесь чувствую себя абсолютно счастливым. Все это время здесь со мной обращались хорошо. Испытываю огромную нежность и любовь к «Зениту». Если однажды возникнет ситуация, связанная с моим будущим – это обязательно должно быть, в том числе, очень хорошо и для клуба тоже», – сказал Нино.
- Нино выступает за «Зенит» с 2024 года.
- Рыночная цена футболиста – 10 миллионов евро.