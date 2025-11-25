«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»

«Галатасарай» заинтересован в защитнике «Зенита» Нино. Российский клуб оценивает бразильского футболиста в 15 миллионов евро.
«Зенит» не рассматривает продажу Нино в качестве приоритета. «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» также следят за защитником.
28-летний Нино в этом сезоне провел за клуб 15 матчей, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 10 миллионов евро.
Источник: страница Экрема Конура в соцсети X