«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»

«Галатасарай» заинтересован в защитнике «Зенита» Нино. Российский клуб оценивает бразильского футболиста в 15 миллионов евро.

«Зенит» не рассматривает продажу Нино в качестве приоритета. «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» также следят за защитником.

28-летний Нино в этом сезоне провел за клуб 15 матчей, сделал 1 ассист.