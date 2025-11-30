Черчесов объяснил волевую победу «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что его команда перестроилась по ходу матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

– Непростой матч, хотели выиграть. Настрой был правильным, но настороженность была. Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили. Уступали в счете, но ребята потом выполнили то, о чем говорили в перерыве.

Видел, как они хотели играть, что делали. То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме. Ребята молодцы.

– При пенальти переживали?

– Один погладил мяч, второй, третий, отдали тому, кто готов. Говорили, что бить должен тот, кто себя чувствует уверенно.