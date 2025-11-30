Черчесов объяснил волевую победу «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что его команда перестроилась по ходу матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).
– Непростой матч, хотели выиграть. Настрой был правильным, но настороженность была. Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили. Уступали в счете, но ребята потом выполнили то, о чем говорили в перерыве.
Видел, как они хотели играть, что делали. То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме. Ребята молодцы.
– При пенальти переживали?
– Один погладил мяч, второй, третий, отдали тому, кто готов. Говорили, что бить должен тот, кто себя чувствует уверенно.
- Голы у «Ахмата» забили Георгий Мелкадзе на 47-й минуте и Усман Н’Донг на 84-й с пенальти. У «Динамо» отличился Муми Нгамалe на 27-й.
- «Ахмат» прервал серии из 4 поражений подряд в РПЛ и 8 игр без побед подряд во всех турнирах. Грозненцы поднялись на 10-е место в РПЛ с 19 очками после 17 матчей.
Источник: «Матч ТВ»