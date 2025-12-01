Гусев высказался о давлении в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) сказал, испытывает ли он психологическое давление.

– Вы несколько раз очень эмоционально реагировали на решения судей. Как вам судейство?

– Зачем сейчас я буду обсуждать это судейство? Вы всe сами видели. Обсуждать то, что после игры уже стало историей, абсолютно нецелесообразно.

– Какая атмосфера в команде перед завершающей игрой со «Спартаком»?

– Микроклимат хороший в команде. Все понимают, с кем нам играть. Конечно, в данные минуты эмоциональное состояние ни у кого хорошим быть не может, когда ты проигрываешь матч, еще и такой. Но будем поправлять это в течение недели.

– Против махачкалинского «Динамо» у вас выходили молодые игроки, в том числе Виктор Окишор. Почему мы сегодня их не увидели?

– Ну, почему? Ульви [Бабаев] играл сегодня, Леон [Зайдензаль] играл. Витю же чуть‑чуть попридержали, но всe равно надеемся на него в будущем.

– Чувствуете психологическое давление при завершении этого года?

– Давление всегда есть. Но, честно говоря, не понимаю, что такое давление. Знаю, что у моей мамы давление поднимается, когда она футбол смотрит. А так, ты просто искренне переживаешь за ребят, за команду, когда они играют. Но понимаешь, что помочь можешь им только в перерыве и в тренировочном процессе.