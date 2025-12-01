Введите ваш ник на сайте
Гусев высказался о давлении в «Динамо»

Сегодня, 11:36
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) сказал, испытывает ли он психологическое давление.

– Вы несколько раз очень эмоционально реагировали на решения судей. Как вам судейство?

– Зачем сейчас я буду обсуждать это судейство? Вы всe сами видели. Обсуждать то, что после игры уже стало историей, абсолютно нецелесообразно.

– Какая атмосфера в команде перед завершающей игрой со «Спартаком»?

– Микроклимат хороший в команде. Все понимают, с кем нам играть. Конечно, в данные минуты эмоциональное состояние ни у кого хорошим быть не может, когда ты проигрываешь матч, еще и такой. Но будем поправлять это в течение недели.

– Против махачкалинского «Динамо» у вас выходили молодые игроки, в том числе Виктор Окишор. Почему мы сегодня их не увидели?

– Ну, почему? Ульви [Бабаев] играл сегодня, Леон [Зайдензаль] играл. Витю же чуть‑чуть попридержали, но всe равно надеемся на него в будущем.

– Чувствуете психологическое давление при завершении этого года?

– Давление всегда есть. Но, честно говоря, не понимаю, что такое давление. Знаю, что у моей мамы давление поднимается, когда она футбол смотрит. А так, ты просто искренне переживаешь за ребят, за команду, когда они играют. Но понимаешь, что помочь можешь им только в перерыве и в тренировочном процессе.

  • Гол у «Динамо» на 27-й минуте забил Муми Нгамале. У «Ахмата» отличились Георгий Мелкадзе на 47-й минуте и Усман Н’Донг на 84-й с пенальти.
  • «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 20 очками.
  • Гусев стал и.о. главного тренера бело-голубых после увольнения Валерия Карпина 17 ноября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Гусев Ролан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764581596
"И ВАР уж есть, а счастья нет как нет!". Примерно как у Ильфа и Петрова.
Ответить
Феликс Михайлов
1764583217
"Тяжела ты шапка Мономаха" - подумал Гусев.
Ответить
САДЫЧОК
1764592229
Как чел этот Гусев хам и просто не хороший человек. Обычное давление.Слабый недоразвитый тренер этот Гусев. Ты, зачем в основе весь матч держишь Никакущего Тюкавина? Ааа он же распиаренный и тд и тп.
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
5
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК
11:17
12
Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»
11:05
1
Хавбеком «Динамо» заинтересовались два клуба из Бразилии
10:57
1
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
10:48
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
10:25
2
Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»
10:12
2
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»
09:58
2
Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно
09:23
1
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА
08:52
18
Все новости
