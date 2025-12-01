Лещенко разнес арбитра матча «Ахмат» – «Динамо»: «Судейство безобразное»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко остался недоволен судейством в матче с «Ахматом».

Московская команда уступила в 17-м туре РПЛ со счетом 1:2. Игру судил главный арбитр Ян Бобровский.

«Судейство безобразное. Больше ничего не могу сказать. В чем именно? Был аут, а гол забили практически из аута. Видно, когда есть определенная тенденция. Я смотрел матч фрагментарно, не все видел, к сожалению, но это болезнь нашего судейского корпуса – постоянно что-то придумывать.

«Динамо» больше всех страдает от этого. То неправильно назначенные пенальти, то еще что-нибудь...» – сказал Лещенко.