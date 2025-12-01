Лунев объяснил поражение «Динамо» от «Ахмата»: «Впечатления не самые приятные»

Вратарь «Динамо» прокомментировал поражение от «Ахмата» в 17-м туре РПЛ. Московская команда уступила со счетом 1:2.

– Впечатления не самые приятные. Приехали только за победой, начали вроде нормально… Забили мяч, а что случилось потом – мало кто сможет ответить. Не было контроля мяча, не реализовали свои моменты.

– Как оценишь результаты первой части сезона? Осталась одна игра.

– Надо выиграть оставшийся матч, дерби. Другого выхода нет. Мы находимся не на том месте, где рассчитывали мы и наши болельщики. Есть возможность хоть как-то подсластить этот отрезок, победив в дерби со «Спартаком».

– Есть желание сплотиться вокруг Ролана Александровича [Гусева]? Для него эти четыре матча были важны.

– У нас и в матче с «Ахматом» было это сплочение. Но у меня пока нет ответа, что пошло не так.