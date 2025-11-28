Глушаков предложил три изменения в российском футболе

Бывший полузащитник сборной РФ Денис Глушаков сказал, хочет ли он стать тренером, а также предложил изменения в российском футболе.

– Хотелось бы тренировать. С одной стороны, хочу быть тренером. С другой стороны, не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что мне делать. Я понимаю всю концепцию, всю систему, машину, как это работает. Кто за тренерами и футболистами стоит.

Но я вспоминаю Семина, Газзаева, Романцева, Бердыева – это все люди, которые управляли командой и выигрывали что‑то. Но на данный момент с этим сложно. Я хочу строить команду под себя, но я понимаю, что тебе этого не дадут.

– Если бы вы были футбольным функционером, то что бы изменили?

– Убрал бы агентов. Потом повысил бы зарплаты детским тренерам. И вернул бы продажу пива на стадионах.