Галактионов высказался о ситуации с Бариновым в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на ситуацию с контрактом Дмитрия Баринова.

Ранее стало известно, что клуб не может договориться о новом соглашении с капитаном. Его контракт истекает в конце сезона.

– Рассчитываете ли вы на Баринова в следующем календарном году?

– Во-первых, информационные вбросы по поводу Баринова в день матчей происходят уже не в первый раз. Их цель – дестабилизировать обстановку в команде. Это не очень приятно. Хочу ещe раз обратиться к корреспондентам и СМИ с просьбой давать объективную информацию и уважать футболистов, тренерский штаб, руководство и окружение игроков, не публикуя подобные материалы за несколько часов до матча.

Что касается Баринова, то Дима – наш капитан, лидер команды, один из основных игроков. Я очень надеюсь, что конструктивные переговоры по его контракту будут продолжаться и точки соприкосновения будут найдены. До июня времени ещe очень много. Давайте подождeм информации от руководства на официальных ресурсах клуба.