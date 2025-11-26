Введите ваш ник на сайте
Заболотный: «Спартак» сплотился вокруг Романова»

Вчера, 23:48

Форвард «Спартака» Антон Заболотный высказался о фигуре врио главного тренера Вадима Романова.

«Сейчас уделяем больше внимания атмосфере в команде. Все игроки квалифицированные. Очень сплочeнный коллектив на данный момент и рабочая атмосфера. Все сплотились вокруг главного тренера. Хотим выдать в конце осенней части хороший результат.

Романов уже работал с нами на протяжении осенней части. Отличный человек и хороший тренер. Не мне решать, оставаться ли на постоянной основе», – сказал Заболотный.

  • Романов сменил Деяна Станковича.
  • У «Спартака» 6 побед в последних 7 матчах.
  • Ближайший соперник – «Балтика».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Романов Вадим
