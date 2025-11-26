Стало известно, как Карпин попрощался с игроками «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о прощании с Валерием Карпиным. Он объявил об уходе с поста главного тренера московской команды 17 ноября.

– Позвонили Валерию Карпину после отставки попрощаться?

– Нет, было по-другому: Георгич приехал на базу в Новогорске на следующий день после того, как ушел. Попрощался со всей командой. И второй момент – он остается в сборной, что нам прощаться?