В ЦСКА сочли неверными три решения судей в матче со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что клуб обратился в ЭСК РФС после матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму.

Эпизод остался без внимания: не было зафиксировано нарушение правил за грубую игру, не был назначен пенальти за контакт и падение в штрафной, хотя Круговой был первым на мяче, после чего на нем был совершен фол.

На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. Игра Дмитриева осталась без внимания Карасева: не было зафиксировано нарушение правил и не был отменен гол.

Дополнительно к рассмотрению этого эпизода, мы хотим обратить внимание на момент, который предшествовал забитому мячу – на 42-й минуте при обработке мяча в центре поля Угальде сыграл рукой. Этот момент также остался без внимания главного арбитра», – сказал Брейдо.