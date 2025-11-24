Юран высказался о том, что Романову доверили тренировать «Спартак»

Сергей Юран рассказал о своем отношении к назначению Вадима Романова на пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

«Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца.

Гвардиола ведь не поедет, Клопп не поедет. Всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 миллионов. Я убежден, что у нас должны быть тренеры из России», – заявил Юран.