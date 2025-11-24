Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»

Полузащитник «Динамо» Бителло сравнил Валерия Карпина и Ролана Гусева – бывшего и действующего тренеров команды.

– Вам комфортно на новой позиции на поле при новом тренере?

– Ролан хороший тренер, много помог нам, когда ушел Личка. Сегодня он просил меня играть ниже, помогать Фомину.

– Тяжело давались тренировки при Карпине?

– Вне зависимости от тренера игрок должен давать 100%. Карпин отличается от Гусева, но все зависит от футболистов. У каждого тренера свой менталитет.

– Чей стиль ближе – Карпина или Гусева?

– Ближе к Карпину. Он очень хороший тренер. У нас был не очень хороший результат ранее, надо забывать об этом, нужно набирать очки и исправить место в таблице.