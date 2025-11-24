Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»

Полузащитник «Динамо» Бителло сравнил Валерия Карпина и Ролана Гусева – бывшего и действующего тренеров команды.
– Вам комфортно на новой позиции на поле при новом тренере?
– Ролан хороший тренер, много помог нам, когда ушел Личка. Сегодня он просил меня играть ниже, помогать Фомину.
– Тяжело давались тренировки при Карпине?
– Вне зависимости от тренера игрок должен давать 100%. Карпин отличается от Гусева, но все зависит от футболистов. У каждого тренера свой менталитет.
– Чей стиль ближе – Карпина или Гусева?
– Ближе к Карпину. Он очень хороший тренер. У нас был не очень хороший результат ранее, надо забывать об этом, нужно набирать очки и исправить место в таблице.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Гусев возглавил динамовцев 17 ноября.
- В его дебютном матче было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: «Матч ТВ»